Командира 155 бригади розшукують у справі про викрадення двох чоловіків на Київщині

Командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують у межах розслідування справи про викрадення двох цивільних чоловіків на Київщині. Раніше правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців бригади, яких підозрюють у причетності до злочину.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на два джерела в Силах оборони України та одне джерело в правоохоронних органах.

За інформацією видання, у ніч із 27 на 28 червня семеро невідомих увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області та силоміць вивезли їх у невідомому напрямку. Родичі зниклих повідомили журналістам, що місцеперебування чоловіків досі невідоме.

У поліції Київської області відмовилися коментувати перебіг розслідування.

За даними джерел hromadske, правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155 окремої механізованої бригади. Серед них — командир одного з батальйонів.

Видання також стверджує, що командира бригади Станіслава Лучанова оголошено в розшук.

Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду у лютому 2026 року. До цього він обіймав посаду начальника штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля».

У травні цього року в соцмережах поширилося відео, на якому військовослужбовець 155 бригади б'є іншого бійця, який сидів на землі зі зв'язаними за спиною руками. Тоді Лучанов заявив, що не має стосунку до цього інциденту, та засудив застосування насильства.

Як зазначає hromadske, командир бригади не відповів на дзвінки журналістів. Правоохоронні органи офіційно не коментували інформацію про його розшук.