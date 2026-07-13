Звільнено шість населених пунктів: «Скеля» просунулась на 25 км, завдавши ворогу критичних втрат

Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» просунулись на Дніпропетровщині на 25 км вглиб окупованих територій, звільнивши шість населених пунктів.

Про це вони відзвітували у себе у соцмережах у понеділок, 13 липня, опублікувавши відео, в якому розповіли про хід цієї наступальної операції.

Як повідомляється, в ході наступу було звільнено Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку.

При цьому силам противника, зокрема 120 дивізія морської піхоти рф, було завдано критичних втрат.

«Десятки штурмових груп одночасно розпочали рух із району Великомихайлівки у східному та південному напрямках. Штурмові дії велися за постійною підтримки з повітря. Цілодобово знищувалися ворожі позиції на шляхах просування наших підрозділів. Системно проводилася робота з виявлення та знищення ворожих пілотів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, було знищення місця накопичення особового складу 656 мотострілецького полку окупантів у селі Темирівка, через яку проходить важливий логістичний маршрут противника.

«Просування підрозділів „Скелі“ дозволило взяти його під вогневий контроль і збільшити дальність роботи ударних дронів. В результаті операції звільнено понад 120 квадратних кілометрів території. Противник зазнав значних втрат і змушений відступати з Дніпропетровщини», — розповіли у 425 ОШП.