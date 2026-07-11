У США заявили, що Іран визнав помилку й хоче відновити переговори

Іран у непублічних контактах зі США визнав помилковість атак на комерційні судна в Ормузькій протоці та висловив готовність відновити переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа. Водночас Вашингтон вимагає від Тегерана публічних гарантій безпеки судноплавства через одну з найважливіших транспортних артерій світу.

Про це 10 липня під час неформального брифінгу для журналістів повідомили високопосадовці США.

За їхніми словами, 11 липня представники Ірану мають провести зустріч з оманськими посередниками, яка стане черговим етапом непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном. У Білому домі називають цю зустріч ключовою перевіркою того, чи зможуть сторони повернутися до дипломатичного врегулювання після нещодавньої ескалації в Перській затоці.

Американські чиновники стверджують, що під час закритих консультацій іранська сторона визнала, що атаки на комерційні судна були помилкою, та заявила про бажання продовжити переговорний процес.

«Вони повернулися за стіл переговорів і сказали: "Ми помилилися. Ми зробили помилку. Давайте продовжувати переговори"», — повідомив один із високопосадовців США.

За словами американських представників, Тегеран пояснив ці атаки діями окремої групи прихильників жорсткої лінії, яка нібито прагнула зірвати переговори зі Сполученими Штатами.

Втім, у Вашингтоні заявили, що самих приватних пояснень недостатньо. Адміністрація Дональда Трампа вимагає, щоб Іран офіційно підтвердив готовність гарантувати безпечне проходження комерційних суден через Ормузьку протоку.

«Вони або зроблять нам цю заяву, або ми не матимемо хорошого результату», — наголосив один із чиновників.

У Білому домі очікують, що після переговорів в Омані Іран оголосить про відновлення нормального судноплавства через стратегічну протоку та підтвердить, що комерційні судна більше не будуть об'єктами атак.

Американські посадовці не уточнили, які саме кроки готовий зробити Вашингтон у разі відмови Тегерана, однак зазначили, що президент Дональд Трамп уже санкціонував застосування військового та економічного тиску, якщо Іран продовжить ворожі дії. При цьому вони наголосили, що дипломатичне врегулювання залишається пріоритетом, хоча можливості для переговорів поступово звужуються.

У США також заявили, що ведуть переговори з іранськими представниками, які мають необхідні повноваження для укладення домовленостей. Водночас останні події в Ормузькій протоці викликали у Вашингтоні сумніви щодо здатності Тегерана виконувати взяті на себе зобов'язання.

Американська сторона не виключає, що всередині іранського керівництва триває боротьба за вплив, зокрема щодо виконання меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у червні. За версією Тегерана, атаки на торговельні судна були організовані внутрішньою фракцією, яка виступає проти переговорів зі США.

Водночас у Вашингтоні скептично поставилися до такого пояснення. Один із чиновників заявив, що, на думку американської сторони, Іран просто недооцінив інтенсивність комерційного судноплавства південним маршрутом вздовж узбережжя Оману, який, як очікувалося, мав залишатися відкритим відповідно до попередніх домовленостей.

Новий раунд дипломатичних контактів розпочався після кількох днів різкого загострення ситуації, коли атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці спричинили військові удари США, запровадження нових санкцій і лише згодом — повернення сторін до переговорів за посередництва Оману.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 10 липня звинуватив США у порушенні червневого меморандуму про взаєморозуміння через запровадження нових санкцій. У дописі в соцмережі X він заявив, що домовленості можуть виконуватися лише на взаємній основі, та стверджував, що Іран дотримався своїх зобов'язань, тоді як Сполучені Штати — ні.