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Надзвичайні події

На Одещині матір на смерть збила автівкою свого 1-річного сина

На Одещині матір на смерть збила автівкою свого 1-річного сина

В Одеському районі в одному з сіл Біляївської громади жінка виїжджала із двора будинку та наїхала на свою 1-річну дитину. Про це повідомили в ГУНП Одещини.

За даними правоохоронців, попередньо встановлено, що 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього.

Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.

Фото: Нацполіція

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПОдеська областьсмерть дитини
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