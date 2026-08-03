На Одещині матір на смерть збила автівкою свого 1-річного сина

В Одеському районі в одному з сіл Біляївської громади жінка виїжджала із двора будинку та наїхала на свою 1-річну дитину. Про це повідомили в ГУНП Одещини.

За даними правоохоронців, попередньо встановлено, що 38-річна водійка автомобіля Mercedes Vito, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітила свого однорічного сина, який вибіг з подвір’я, та здійснила наїзд на нього.

Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до ЄРДР.