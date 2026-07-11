ЄСПЛ проведе слухання у справі про викрадення Росією 10 українських дітей із Криму

Європейський суд з прав людини призначив усні слухання у справі за позовом Української Гельсінської спілки з прав людини, поданим в інтересах десяти українських дітей, яких російська влада після окупації Криму незаконно передала на усиновлення до російських родин.

Про це 10 липня повідомила Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ).

Йдеться про дітей, які народилися у 2009–2013 роках і на момент окупації Криму у 2014 році перебували в державних дитячих закладах на півострові. За даними правозахисників, після встановлення російського контролю їм примусово оформили громадянство РФ, а згодом незаконно передали на усиновлення російським сім'ям. Відтоді місце перебування дітей залишається невідомим.

Інтереси заявників у ЄСПЛ представляє адвокат Сергій Заєць. За його словами, рішення суду провести усні слухання саме в палаті ЄСПЛ є доволі рідкісним і свідчить про особливу важливість цієї справи.

До цього суд уже провів два раунди письмової комунікації зі сторонами. Під час другого, який відбувся у березні 2026 року, ЄСПЛ поставив Росії додаткові запитання, зокрема щодо того, чи можна вважати, що діти були незаконно позбавлені волі в період із 2014 до 2022 року, а також чи порушила Росія статтю 38 Європейської конвенції з прав людини, відмовившись надати інформацію про їхнє місцеперебування.

В УГСПЛ наголошують, що необхідність проведення усних слухань після двох етапів письмового обміну позиціями свідчить про складність і принципове значення справи. Серед ключових питань, які має оцінити суд, — примусова зміна національної ідентичності українських дітей, їхнє незаконне усиновлення та тривале незаконне позбавлення волі.

Попри те, що Росія припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини у вересні 2022 року, ЄСПЛ зберігає юрисдикцію щодо порушень, вчинених до цієї дати.