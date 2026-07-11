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Столиця

Вибухи пролунали в Києві до оголошення тривоги, є постраждалі

Вибухи пролунали в Києві до оголошення тривоги, є постраждалі

ніч проти 11 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Вибухи в столиці пролунали ще до оголошення повітряної тривоги. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, зафіксовано руйнування та пожежі в кількох районах міста.

Про це повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

За словами Кличка, двох постраждалих госпіталізували, ще одному медики надали допомогу на місці.

У Дніпровському районі пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.

У Дарницькому районі вибуховою хвилею вибило вікна у житловому будинку, загорілася трансформаторна підстанція, також зафіксовано влучання у проїжджу частину дороги. Крім того, виникла пожежа в електрощитовій, яка забезпечує роботу світлофорів. У навколишніх будинках також пошкоджено вікна.

У Солом'янському районі внаслідок удару спалахнула пожежа у триповерховій офісній будівлі.

Ще одну нежитлову будівлю пошкоджено у Святошинському районі столиці.

На місцях влучань працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки уточнюється.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київрашистивійна з рашистами
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