У США вперше назвали міжнародний аеропорт на честь чинного президента

Міжнародний аеропорт «Палм-Біч» у штаті Флорида офіційно перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Це перший випадок в історії країни, коли міжнародне летовище отримало ім'я чинного глави держави.

Про це повідомляє CNBC.

Указ про перейменування ще у березні 2026 року підписав губернатор Флориди Рон Десантіс. Відтепер офіційна назва летовища — Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Дж. Трампа.

За інформацією Федерального управління цивільної авіації США (FAA), нова назва набула чинності 9 липня. В адміністрації аеропорту повідомили, що заміна вивісок, брендування та інформаційних матеріалів для пасажирів відбуватиметься поступово.

Також змінюється офіційний ідентифікатор FAA: замість PBI використовуватиметься DJT. Код Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) планують оновити 18 серпня.

Найбільші американські авіакомпанії, зокрема United Airlines і Delta Air Lines, уже почали відображати новий код DJT у своїх системах бронювання. Водночас пасажири поки що можуть шукати рейси за старим позначенням PBI.

За оцінками адміністрації аеропорту, перейменування обійдеться приблизно у 5,5 мільйона доларів. Половину цієї суми — 2,75 мільйона доларів — профінансує штат Флорида, решту витрат покриють із бюджету місцевого департаменту аеропортів та програми капітальних інвестицій.

Дональд Трамп привітав рішення, заявивши, що аеропорт стане одним із «найвеличніших і найвидовищніших у світі».

Летовище розташоване неподалік резиденції президента США Мар-а-Лаго в Палм-Біч, звідки Трамп регулярно здійснює авіаперельоти.