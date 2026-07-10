У Римі викрили російську шпигунську мережу, двох дипломатів зобов'язали залишити країну

Італія ухвалила рішення про вислання двох військових співробітників посольства Росії, яких підозрюють у причетності до шпигунської діяльності.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російські дипломати Іван Горбачов та Михайло Астахов мають залишити територію Італії протягом трьох днів.

Як зазначається, італійські правоохоронні органи викрили мережу, яка діяла на території країни, підривала її суверенітет і становила загрозу національній безпеці.

Розслідування, розпочате прокуратурою Рима, встановило факти шпигунської діяльності, вербування колишніх співробітників італійських спецслужб, а також збору та передачі конфіденційної інформації російським спецслужбам.

За даними слідства, отримані російською стороною відомості стосувалися військової допомоги Україні, оборонних планів Європейського Союзу, діяльності розвідок країн НАТО, а також інформації про оборонні підприємства Італії та спільні італійсько-українські проєкти з виробництва озброєння.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що Росія систематично використовує свої дипломатичні представництва як прикриття для розвідувальної діяльності та вербування агентів.

«Кремль системно використовує дипломатичні місії як плацдарм для вербування й розвідки. Попри видворення "дипломатів"-шпигунів у різних країнах Європи, ворожі мережі продовжують діяти, створюючи реальну загрозу для безпеки держав ЄС», — зазначили у ЦПД.

Відомо, що російські спецслужби та їхні шпигуни активно організовують політичні вбивства, замахи та диверсії на території країн Європейського Союзу. Останніми роками, особливо після повномасштабного вторгнення в Україну, Кремль значно посилив кампанію насильства в Європі. Для цього у структурі ГРУ навіть створили спеціальний таємний підрозділ — «Департамент спеціальних завдань» (Department of Special Tasks), який координує ліквідацію європейських посадовців, дисидентів та саботаж.