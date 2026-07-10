Начальник ТЦК знайшов спосіб покращувати показники мобілізації у Вінницькій області

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК, який безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації.

З квітня посадовець змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. У системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані та проходять військову службу, хоча насправді жодних законних підстав для цього не було, повідомляє ДБР.

Наразі встановлено майже 50 чоловіків, яких таким чином фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні.



Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють, чи були ці дії пов'язані з одержанням неправомірної вигоди, а також встановлюють можливу причетність до схеми посадових осіб військових частин, до яких фіктивно вносили дані про нібито мобілізованих громадян.



Начальнику РТЦК повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).



Наразі його відсторонено від посади.



Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Фото: ДБР.