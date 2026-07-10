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Війна

На Донеччині з-під завалів житлового будинку дістали тіла загиблих

На Донеччині з-під завалів житлового будинку дістали тіла загиблих

Вночі рашисти завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади.

Ворожа атака вщент зруйнувала житловий будинок, у якому перебували люди, повідомляє ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували тіла двох загиблих.

Загалом рятувальники розібрали 2 тонни будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання на загальній площі 136 квадратних метрів.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаДонецька областьобстрілокупанти
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