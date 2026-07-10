Львівський лакмус: що проявив гучний скандал з ТЦК

Днями у Львові під час мобілізаційних заходів спалахнув гучний конфлікт між ТЦК та місцевими жителями. Під час сутички натовп перевернув і пошкодив службовий автомобіль ТЦК. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

За повідомленням Генпрокуратури, у конфлікті та сутичках 8 липня брали участь близько 200 людей. Відео інциденту, який стався у районі Сихів на південному сході міста вмить стало вірусним. На записах видно, як величезний натовп оточив автомобіль і вигукує «Ганьба!». При цьому декілька чоловіків заскочили на авто, стрибають на ньому, б’ють по даху важкими предметами. Власне після цього машину військових ТЦК перевертають. На іншому відео із соцмереж видно, як люди накинулися на військового і намагаються здерти з нього одяг. Під час заворушення два військовослужбовці ТЦК отримали не важкі пошкодження, розповів пізніше представник Сихівського ТЦК під час брифінгу. «До військових застосували фізичну силу і їх доставили в травмпункт, але важких фізичних побоїв у них немає», - уточнив він.

Сутички з ТЦК у Львові прокоментував згодом керівник ОП Кирило Буданов. «Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», - написав колишній очільник ГУР МОУ у своєму телеграм-каналі.

Натомість у Нацполіції повідомили, що розслідують напад на поліцейського і за цим фактом уже відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Деякі деталі конфлікту розповіли під час брифінгу 9 липня представники Львівської ОВА, Львівського обласного та Сихівського районного ТЦК. Представників поліції на брифінгу не було. Чиновники не надали багато деталей того, що сталося, пояснивши це тим, що поки йде слідство, вони не воліють озвучувати деталі. Проте з коментарів ТЦК і ОВА стало відомо, що ввечері 8 липня на вулиці Червоної калини у Львові військові зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Як наголошують представники влади, чоловіку, якого затримали, виповнилося 30 років. Вони спростували інформацію, яку поширювали в соцмережах, про те, що ТЦК начебто затримали 20-річного хлопця. Під час перевірки документів зʼясувалося, що чоловік 1996 року народження перебуває в розшуку, і йому запропонували проїхати в Сихівський ТЦК для проходження ВЛК, розповів на брифінгу заступник начальника Львівського обласного ТЦК і СП. Після того як машина із затриманим військовозобовʼязаним поїхала, група невідомих осіб заблокувала іншу машину ТЦК, яка була на місці події, і почався конфлікт. Він тривав близько 5 годин - з 21.00 до 2.30 ночі.

Під час брифінгу начальник Сихівського районного територіального центру комплектування Борис Пруцьких підтвердив, що машин ТЦК було три – одна із затриманим чоловіком поїхала з місця події одразу, друга виїхала пізніше, а третю затримали й згодом перевернули учасники сутички.

Військові ТЦК, які були в авто, встигли вийти з нього до того, як конфлікт почав загострюватися. Через деякий час їм вдалося втекти з натовпу і сісти в машини нацполіції, де їм надали першу медичну допомогу, розповів представник ТЦК.

Керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грінь заявив, що перебував на місці заворушення до 3 ночі і був свідком всіх подій. Він подякував поліції за те, що вони поводилися неагресивно і не застосували силу попри те, що їх «усіляко провокували». Він додав, «правову оцінку дій нададуть всім учасникам процесу» - військовим ТЦК, поліції і громадянам.

Чиновник також зазначив, що учасниками сутички були переважно молоді люди. Він додав, що «їм вочевидь бракувало драйву». Таку оцінку він пояснив тим, що молодь фотографувалася і робила селфі на тлі перевернутої автівки ТЦК.

Заворушення прокоментували в міністерстві оборони України (МОУ), заявивши, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим. «Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває», - йдеться у повідомленні відомства Федорова.

Натомість мер Львова Андрій Садовий констатував: «Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула. 58 тисяч львівʼян і львівʼянок сьогодні на фронті. Кожного дня ми прощаємось з загиблими земляками. Місто віддає левову частку свого бюджету на підтримку Сил Оборони України». Очільник міста Лева додав, що Росія найбільше сьогодні зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою і що будь-який внутрішній конфлікт одразу стає інструментом пропаганди.

Згодом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями. «Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. На Львівщині не місце беззаконню», - акцентував він.

«Ніхто не має права застосовувати силу до військовослужбовців, які виконують свої обов’язки в умовах воєнного стану... Але так само очевидно, що мобілізація не може втрачати людське обличчя. Вона має відбуватися законно, справедливо і з повагою до гідності громадян України», - написав він у соцмережах.

Керівник ОВА також повідомив, що Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій своїх військовослужбовців під час оповіщення чоловіка 1996 року народження.

Витримавши досить тривалу паузу, прокоментувала інцидент і військова омбудсмен Ольга Решетилова. Вона написала у Facebook, що відповідальність за конфлікти між ТЦК і громадянами несе уряд та військово-політичне керівництво, адже вони «вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська». На думку Решетилової, потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації, «але для цього потрібна підтримка суспільства, а її немає, тому що деякі політики і посадовці хайпують на темі мобілізації та нагнітають ненависть до ТЦК, поліції і людей, які здійснюють мобілізаційні заходи».

«Ганебне відео зі Львова бачила вже вся країна, але скільки людей сказали в голос? Мало. Бо ж рейтинги. Бо страх потрапити в армію змушує людей ненавидіти ТЦК і політики не хочуть, щоб ця ненависть шкодила їх політичнім перспективам. Політичним перспективам на виборах, яких не буде, якщо війна продовжиться. Яких не буде, якщо війна буде програна. Яких не буде, якщо зупиниться мобілізація.Це сталось у Львові. Місті, яке пишається тим, що зупиняється під час хвилини мовчання кожного ранку. Скільки людей, що брали участь у цьому ганебному видовищі, у нападі на представників збройних сил України, сьогодні зранку зупиняться? Картинка сорому і ганьби. Ми бачили це не вперше. Ми бачили це навіть до повномасштабного вторгнення. В Нових Санжарах. І кожного разу саме страх вивільняє середньовічне в людях. І дає цю огидну картинку. Але, принаймні, страх в Нових Санжарах не приховували. В ньому зізнавались. Страх, що спровокував ганьбу к Львові, лицемірніший. Бо люди шукають виправдання своєму страху. Боятися, то нормально. Нормально не хотіти в армію через страх. Але не нормально чинити ганебні дії і шукати виправдання в корупції, несправедливості, в «нехай діти депутатів», - зазначає популярний блогер та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

На переконання експерта, люди чинять так, бо це стало загально прийнятно і бо з проявами агресії проти представників Збройних сил не боряться. «Проблема в тім, що суспільство толерує таку поведінку. І це стосується не тільки Львова. Але ще є безкарність. Це нова реальність в суспільстві стимулюється безкарністю і мовчанням. І ми можемо казати, що люди завжди люди і вони такі від природи. Їх мають обмежувати закони. Але політичної волі на застосування закону немає. Бо це ж не популярно. Бо ж рейтинги. Бо ж колись будуть вибори. Колись. Будуть. Можливо. Якщо Збройні сили витримають», - підсумовує Сергій Фурса.

Натомість екснардеп Верховної Ради, до слова, уродженець Львова Тарас Стецьків робить наступний акцент: «Ганебна поведінка групи молодих людей, які ввечері 8 липня в мікрорайоні Сихів у Львові напали на співробітників ТЦК і розтрощили службову машину має бути не просто засуджена. Всі особи, які вчинили цей напад мають бути встановлені і жорстко покарані. Хто адміністративно, а хто і кримінально. А декого, хто призивного віку-мобілізувати, вивчити і на фронт. Тільки так можна відновити законність і повагу до Збройних сил. І ще, змити ганьбу з міста Львова яку ці гади нанесли всім нам, знеславивши столицю Галичини на всю Україну».

Ще один колишній нардеп, а нині воїн ЗСУ Андрій Іллєнко, коментуючи львівський інцидент зауважує наступне: «Огидні події у Львові, які зараз смакує ворожа пропаганда — мають присмак 1919 року. Рік, коли з одного боку українська армія була як ніколи близька до перемоги. Але з іншого — Україну розривала внутрішня війна всіх проти всіх та анархічний, антидержавний хаос. І замість перемоги, збереження державності, вільного та заможного життя українці отримали поразку, окупацію, морок на десятиліття, смерть мільйонів у Голодоморах та у лавах окупаційних армій за чужі інтереси. У цій війні програє той, у кого першого рухне тил. Або новий 1917 рік у них, або новий 1919 рік у нас. Безкарність породжує хаос».

Загалом переважна більшість експертів та офіційних осіб засуджують силові інциденти за участю цивільних та ТЦК як неприпустимі прояви насильства. Водночас дехто підкреслює, що ці події є наслідком глибшої напруги: відсутності чітких правил бронювання та дефіциту комунікації щодо справедливої мобілізації.

Фактично проти ночі 10 липня, традиційно спілкуючись онлайн з журналістами, своє слово щодо скандального інциденту сказав і глава держави. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що з ситуацією у Львові, де натовп перекинув автівку ТЦК, ознайомлений. «На мій погляд, історія дуже погана і дуже погане ставлення до людей у військовій формі, і так не має бути. Деякі деталі мені доповів міністр Клименко. Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись із цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли», - резюмував нинішній господар Банкової.