Правоохоронці з Харкова пропонували «клієнтам» схему уникнення мобілізації

Працівники ДБР за сприяння керівництва Нацполіції повідомили про підозру двом правоохоронцям із Харкова та їхньому цивільному спільнику, які за гроші обіцяли військовозобов'язаним оформити фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання.

Фігуранти пропонували «клієнтам» оформлення на роботу лише «на папері». Насправді чоловіки не мали виконувати жодних трудових обов'язків, але могли отримати бронювання та уникнути призову, повідомляє ДБР.

Вартість такої «послуги» становила 4,5 тис. доларів США. Після передачі коштів одним з чоловіків працівники ДБР припинили діяльність злочинної схеми.



Двом правоохоронцям та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).



Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Фото: ДБР.