Сирський вважає, що до перелому у війні ще далеко

Росія не відмовилася від своїх цілей і нарощує наступальні дії, тому недооцінювати противника не можна.

"До перелому у війні ще далеко. Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України. Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення", – написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський..

ЗСУ послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити кремль до справедливого миру на наших умовах

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine.