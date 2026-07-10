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США продовжують вести технічні переговори з Іраном

США продовжують вести технічні переговори з Іраном

США та Іран продовжуватимуть проводити технічні переговори для досягнення остаточної мирної угоди.

Угода про припинення вогню між США та Іраном, підписана минулого місяця, останніми днями опинилася під серйозним тиском через те, що цього тижня американські та іранські війська обмінялися ударами, повідомляє ABC News.

Представник адміністрації США запевнив, що сторони продовжують вести технічні переговори щодо ядерних питань.

"США, як і раніше, прагнуть знайти рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – заявив він.

60-денне припинення вогню та меморандум про взаєморозуміння ґрунтуються на виконанні, а дії Ірану є невиконанням зобов'язань на неприйнятному рівні.

"Напади Ірану на ці невинні судна є актами тероризму", – додав він.

Фото: engage.org.ua.

 Автор: Галина Роюк

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