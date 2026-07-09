Зеленський: Україна отримає новий пакет ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, але цього недостатньо

У коментарі журналістці Раміні Есхакзай президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі є домовленості про новий пакет ракет PAC-3 для Patriot.

– Зараз прийде один пакет. Не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовилися. Безумовно, з кожною з країн ми проговорюємо не тільки PURL. Це офіційна програма, вона працює, але цього замало, – сказав глава держави.

За його словами, Україна разом із США та іншими партнерами працює над можливістю власного виробництва ракет-перехоплювачів або їх виготовлення союзниками.

Також Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна планує зібрати країни антибалістичної коаліції для розвитку європейської системи протиракетної оборони FREA, яка створюватиметься під головуванням України.

– Я думаю, що ми у найближчі тижні, може, навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Вони виробляють частини до нашої майбутньої антибалістичної системи FREA, – додав глава держави.