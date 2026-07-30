Мерц рішуче засудив атаки РФ на Україну та «безрозсудний» ракетний інцидент у Польщі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «рішуче засудив» російські атаки на Україну та «безрозсудний» ракетний інцидент у Польщі. Про це йдеться в його дописі на Х.

"Ми рішуче засуджуємо масовані російські атаки на Україну. Багато цивільних мирних жителів знову були змушені пожертвувати своїм життям. А влучання в Польщі також свідчить про російську безрозсудність та готовність до ескалації. Ми непохитно стоїмо пліч-о-пліч із нашими партнерами", - йдеться у заяві.

ForUA нагадує, що раніше президент Франції Емманюель Макрон засудив російські удари по Україні та порушення повітряного простору Польщі.

Росія здійснила атаку на Київ в ніч на четвер, 30 липня, унаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранення.

На Київщині у Броварському районі постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній та двоє жінок.

Унаслідок ворожого ракетного удару по Львову в ніч на четвер, 30 липня, загорілися житлові будинки. Як відомо, росіяни скерували на місто 22 ракети. Кількість постраждалих унаслідок ворожої ракетної атаки на Львів зросла до 34 людей. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Поблизу Кривого Рогу ракетний удар росіян зруйнував будинок, у якому жила багатодітна родина. В ОВА офіційно підтвердили загибель 6 осіб, пошуки загиблих тривають.

Окрім цього, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поблизу села Тарнува-Колонія у Польщі впала російська крилата ракета Х-101.