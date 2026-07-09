У Польщі очікують початку виробництва ракет Patriot в Україні найближчими тижнями

Виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів, хоча реалізація цього проєкту є технічно складною.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

За його словами, запуск виробництва потребує швидкої організації, адже нині ракети Patriot у необхідних обсягах виготовляють лише Сполучені Штати.

«Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, які навіть не забезпечують потреб самих США. Тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальші операції», — сказав Косіняк-Камиш.

Він також зазначив, що Польща увійшла до числа чотирьох країн НАТО, яким на саміті Альянсу в Анкарі надали статус держав, що можуть отримати технології для виробництва та технічного обслуговування ракет Patriot.

Окрім Польщі, до цього переліку входять Німеччина, Швеція та Нідерланди.

«Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і в цьому напрямку», — наголосив польський міністр.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot.