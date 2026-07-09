﻿
Війна

СБС атакували 14 російських суден за одну ніч

СБС атакували 14 російських суден за одну ніч

14 суден уночі 9 липня були уражені в Азовському морі.

Як повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр", протягом 96 годин СБС уразили 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів Росії.

Серед уражених 14 суден є 12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир: 

- танкер "Челси-6" (прапор РФ); 
- танкер "Аура" (прапор РФ); 
- танкер "Сонар-1" (прапор РФ); 
- танкер "Илья Репин" (прапор РФ); 
- танкер "Венера-3" (прапор РФ); 
- танкер "Пенелопа" (прапор РФ); 
- танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панами, під санкціями); 
- "Меркурий" (прапор РФ, тип судна уточнюється); 
- буксир "Альфео" (прапор РФ, з баржею "Афродита"); 
- метрика ще 5 уражених плавзасобів уточнюється. 

Загалом вночі у Криму та південній частині ТОТ СБС уразили 45 військових цілей. Серед них також Сакська ТЕЦ, три склади/бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод "Житель", комунікаційні вежі, російські ТПД та паливозаправники.

Фото: Генштаб ЗСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяокупантикримтанкериСБС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Вімблдон-2026: Марта Костюк вперше вийшла у півфінал турніру
Спорт 08.07.2026 21:07:05
Вімблдон-2026: Марта Костюк вперше вийшла у півфінал турніру
Читати
Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном фактично завершилося
Свiт 08.07.2026 20:38:39
Трамп заявив, що перемир’я між США та Іраном фактично завершилося
Читати
Лідери країн НАТО домовилися надати Україні щонайменше 140 млрд євро військової підтримки у 2026-2027 роках
Полiтика 08.07.2026 20:09:32
Лідери країн НАТО домовилися надати Україні щонайменше 140 млрд євро військової підтримки у 2026-2027 роках
Читати

Популярнi статтi