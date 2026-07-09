СБС атакували 14 російських суден за одну ніч

14 суден уночі 9 липня були уражені в Азовському морі.

Як повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр", протягом 96 годин СБС уразили 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів Росії.

Серед уражених 14 суден є 12 танкерів, 1 сухогруз та 1 буксир:



- танкер "Челси-6" (прапор РФ);

- танкер "Аура" (прапор РФ);

- танкер "Сонар-1" (прапор РФ);

- танкер "Илья Репин" (прапор РФ);

- танкер "Венера-3" (прапор РФ);

- танкер "Пенелопа" (прапор РФ);

- танкер "Галиаскар Камал" (прапор Панами, під санкціями);

- "Меркурий" (прапор РФ, тип судна уточнюється);

- буксир "Альфео" (прапор РФ, з баржею "Афродита");

- метрика ще 5 уражених плавзасобів уточнюється.



Загалом вночі у Криму та південній частині ТОТ СБС уразили 45 військових цілей. Серед них також Сакська ТЕЦ, три склади/бази ПММ та два МТЗ, станція перешкод "Житель", комунікаційні вежі, російські ТПД та паливозаправники.

Фото: Генштаб ЗСУ.