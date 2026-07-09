Військова лікарка продавала фальшиві висновки ВЛК та навчала, як обдурити комісію в Дніпрі

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої військової лікарки з Дніпра, яка за гроші допомагала військовозобов'язаним отримувати фіктивні висновки про непридатність до служби.

Після звільнення з військового госпіталю жінка використовувала професійні зв'язки для оформлення військовозобовʼязаним медичних документів із вигаданими діагнозами. На їх підставі чоловіки могли отримати висновки про непридатність або обмежену придатність до військової служби, повідомляє ДБР.

Вона детально інструктувала своїх клієнтів, як поводитися під час проходження військово-лікарської комісії. Радила, на які симптоми скаржитися, як відповідати на запитання лікарів, що імітувати під час огляду. Також рекомендувала приходити у скромному одязі та не брати із собою дорогі речі, зокрема смартфони преміумкласу, щоб не викликати зайвої уваги.



В одному із задокументованих епізодів жінка пообіцяла оформити висновок про непридатність до військової служби за 20 тис. доларів США. Під час отримання першої частини обумовленої суми - 9 тис. доларів США - її затримали.



Колишню лікарку судитимуть за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ДБР.