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Суспiльство

На Одещині зіткнулися маршрутка і вантажівка: одна людина загинула, ще 9 постраждали

На Одещині зіткнулися маршрутка і вантажівка: одна людина загинула, ще 9 постраждали

Вранці 9 липня на трасі Київ – Одеса поблизу села Одаї на Одещині зіткнулися вантажівка MAN і маршрутний мікроавтобус Mercedes.

У салоні перебували 15 пасажирів та водій, повідомляє поліція Одеської області.

Внаслідок автопригоди загинув 15-річний хлопець, який перебував в салоні мікроавтобуса. Ще дев’ятеро людей, серед яких шестеро неповнолітніх, госпіталізовані. П’ятьом постраждалим надана медична допомога на місці.

На місці працюють слідчі та патрульні. Поліція з'ясовує обставини та причини аварії.

Через ДТП рух у напрямку до Одеси частково обмежений. Водіїв просять враховувати це під час планування маршруту та бути уважними на дорозі.

Фото: поліція Одеської області.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДТПполіціяОдеська областьмаршрутка
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