Російський обстріл знищив унікальну садибу Миклашевських на Запоріжжі

У селі Біленьке Запорізького району внаслідок російських обстрілів зруйновано садибу Миклашевських – унікальну архітектурну та історичну пам'ятку, яка вважалася єдиною настільки добре збереженою садибою Запорізького краю.

Про це повідомила історикиня та керівниця пресслужби Національного заповідника "Хортиця" Ганна Головко.

За її словами, садиба Михайла Миклашевського, представника старовинного українського козацько-старшинського роду, пережила численні історичні потрясіння за понад півтора століття свого існування та вже неодноразово зазнавала пошкоджень під час повномасштабної російсько-української війни.

"Сьогодні ми, ймовірно, втратили її назавжди", – написала Головко.

Будівлю звели у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, у 1853-1916 роках. У садибі збереглися старовинний дерев'яний декор, гвинтові металеві сходи, веранди та інші унікальні елементи інтер'єру.

Останніми роками в історичній будівлі розміщувався навчальний заклад.

Знищення садиби Миклашевських стало ще однією втратою культурної спадщини України внаслідок російської агресії.