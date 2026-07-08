Мелоні: Італія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні

Італія розглядає надання Україні додаткової військової допомоги. Як повідомляє ANSA, про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції після саміту НАТО в Анкарі.

«Я вважаю, що Італія продовжуватиме надавати військову допомогу Україні. Міністр оборони Крозетто зараз оцінює ситуацію з цього приводу», — сказала Мелоні.

На початку року уряд Італії схвалив указ, який дозволяє продовжити надання військової допомоги Києву ще на рік. Це відкриває шлях до реалізації 13-го пакету військової допомоги, попри неодноразову критику з боку віцепрем'єр-міністра, міністра транспорту Маттео Сальвіні.

Як повідомляв ForUA, Італія не блокує рішення союзників по НАТО щодо продовження військової допомоги Україні у 2027 році та не відмовляється від збереження підтримки України на цьому рівні в наступному році.