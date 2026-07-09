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Суспiльство

В Україні 9 липня дощитиме, вдень подекуди до +28°

В Україні 9 липня дощитиме, вдень подекуди до +28°

У четвер, 9 липня, по всій Україні очікуються дощі, місцями - град та шквали. Про це Укргідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях без опадів», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 17-22°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У Києві та області 9 липня збережеться хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 20-22°. На Київщині вночі 10-15°, вдень 17-22°.

 Автор: Сергій Ваха

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прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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