До переліку антиукраїнських книжок додали новинки російських видавництв

У червні Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення додав ще 10 російських видань до переліку книжкової продукції, зміст якої спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів і посягання на права та свободи людини.

Як повідомили у Держкомтелерадіо, до списку увійшли нові книги російських видавництв, зокрема тих, що перебувають під санкціями. Усі вони були видані протягом 2024–2026 років і належать до так званої «z-прози» та псевдодокументалістики, авторами яких є безпосередні учасники російської агресії, військові кореспонденти та кремлівські пропагандисти.

Серед нових позицій — «Тактика штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер"» автора під псевдонімом А. Виживший. У комітеті зазначають, що видання популяризує терористичні методи ведення війни та діяльність злочинних збройних формувань.

До переліку також внесли книгу «Несломленные» Олександра Малькевича, яка, за оцінкою відомства, виправдовує анексію українських територій, депортацію населення та нав'язує наратив про «невідворотність інтеграції з рф», що посягає на територіальну цілісність України.

Ще одне видання — «Ложь войны. Исповедь военкора: документальная военная проза» Дмитра Зіменкіна. У Держкомтелерадіо наголошують, що книга маніпулює фактами, спотворює події війни, поширює неправдиві звинувачення на адресу Сил оборони України та намагається перекласти відповідальність за масові вбивства мирного населення з держави-агресора.

Станом на сьогодні перелік містить інформацію про 687 книжкових видань, які визнані пропагандистськими та такими, що становлять загрозу інформаційній безпеці України.