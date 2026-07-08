Навроцький поговорив із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький провів розмову з президентом Володимиром Зеленським під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО.

"Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити", – сказав він.

Навроцький не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога, повідомляє "Європейська правда".

"Мені здається природним, коли держави-сусіди, які мають спільного ворога, яким є Росія, підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх напруженостей. Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті", – розповів він.

Фото: ОП.