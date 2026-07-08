Україна за ніч атакувала ще 9 танкерів РФ

У ніч на 8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще дев'ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі.

Як повідомив командир СБС Роберт Бровді "Мадяр", загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно РФ: 19 танкерів "тіньового флоту", один суховантаж і один пором у Керчі.

Протягом ночі у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій Сили безпілотних систем уразили 53 військові цілі.

Він повідомив про ураження ще шести електропідстанцій. З 1 до 8 липня СБС відпрацювали по 50 енерговузлах у межах операції "Кримський рубильник off".

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