Пекло знову накриває Європу: що буде з погодою в Україні

Поки Західна Європа потерпає від уже третьої від початку літа хвилі екстремальної спеки, Україні найближчими днями +40 градусів не загрожують. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, до Франції, Іспанії, Італії та інших країн Західної Європи надходить дуже гаряче повітря із субтропічних районів Атлантики. Через це температура там місцями знову підніметься до +40…+42°C.

Водночас над Україною сформувалася зовсім інша синоптична картина. За словами фахівця, головною причиною відсутності сильної спеки є масштабна висотна барична улоговина, яка простягнулася від Гренландії до Чорного моря. Вона пов'язана з циклонічною депресією та фактично блокує просування гарячих повітряних мас із Західної та Південно-Західної Європи.

Саме ця атмосферна система утримує над нашою країною прохолодніше повітря з північних широт. Завдяки цьому температура залишатиметься значно комфортнішою, ніж у багатьох європейських країнах, а різкого повернення виснажливої спеки найближчим часом не очікується.

Водночас стабільної сонячної погоди теж не буде. До кінця робочого тижня Україна перебуватиме під впливом циклонічних процесів, тому в багатьох областях прогнозуються періодичні дощі, місцями грози, мінлива хмарність і нестійкий характер погоди.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.