Укргідрометцентр 8 липня прогнозує дощі, грози, місцями з градом та шквалами

У середу, 8 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях подекуди значні дощі, в окремих районах град. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

"8 липня нестійку погоду в Україні зумовлюватиме активний атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи і буде пов’язаний із циклоном над Балтикою. Він спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі гроз, місцями з градом і шквалами. Тиск інтенсивно падатиме, вологість зазнаватиме коливань. За фронтом надходитиме прохолодніше повітря із заходу, що буде відчутніше, особливо вдень, у західних, Вінницькій та більшості північних областей", - йдеться в повідомленні.

Прогнозуються короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; лише у південно-східній частині вночі без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних, Вінницькій та більшості північних областей 19-24°.

У Києві та області 8 липня буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

У столиці температура вночі 16-18°, вдень 20-22°; на Київщині вночі 14-19°, вдень 19-24°.