Шведський прем’єр не бачить ознак підготовки РФ до нападу на країни НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія готує військовий напад на будь-яку державу-члена НАТО. Водночас, за його словами, Альянс стикається з іншими формами російської загрози, зокрема гібридними атаками.

Про це глава шведського уряду сказав 7 липня в інтерв’ю Bloomberg під час саміту НАТО в Анкарі.

Крістерссон наголосив, що Москва добре усвідомлює наслідки можливої атаки на країну Північноатлантичного альянсу.

"Росія дуже добре розуміє, що напад на державу НАТО був би вкрай поганою ідеєю", — зазначив прем’єр.

Коментуючи заяви окремих європейських політиків про ризик прямого військового зіткнення між Росією та Європою, він наголосив, що таких ознак наразі не спостерігається.

Водночас, за словами Крістерссона, Росія активно використовує інструменти гібридної війни. Серед прикладів він назвав пошкодження підводної інфраструктури, зокрема кабелів, а також діяльність суден так званого "тіньового флоту", які, за його словами, поводяться безвідповідально.

Окремо шведський прем’єр звернув увагу на триваючі повітряні удари Росії по українських містах. На його переконання, це є ще одним аргументом для посилення військової підтримки України, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

"Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів ППО, щоб вона могла ефективно захищатися. Ми маємо чітко показати Росії, що час працює не на її користь", — підсумував Крістерссон.