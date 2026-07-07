Суд скасував процесуальні обов'язки для Юлії Тимошенко

7 липня Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні процесуальних обов'язків, покладених на народну депутатку, голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Відповідне рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко.

Після цього рішення Тимошенко більше не зобов'язана прибувати за викликом до прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на продовженні процесуальних обов'язків, зазначивши, що ризики у справі залишаються. За його словами, існує ймовірність впливу на свідків та експертів, переховування від суду, а також іншого перешкоджання кримінальному провадженню.

Прокурор також заявив, що обвинувачена затягувала ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та фактично відмовилася їх отримувати. Крім того, він звернув увагу, що народні депутати від фракції «Батьківщина» зареєстрували законопроєкт, який, на його думку, фактично декриміналізує частину статті Кримінального кодексу, за якою судять Тимошенко.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, ухвала суду не підлягає оскарженню.

За даними слідства, після викриття наприкінці 2025 року фактів отримання хабарів народними депутатами за голосування у Верховній Раді Тимошенко нібито ініціювала переговори щодо створення системного механізму надання неправомірної вигоди парламентарям в обмін на підтримку потрібних рішень під час голосувань.

За версією слідства, йшлося про довготривалий механізм співпраці з авансовими виплатами, у межах якого депутати мали отримувати вказівки щодо голосування, утримання від нього або неучасті в засіданнях.

Про підозру Юлії Тимошенко повідомили 13 січня, а 8 квітня Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування. 26 травня обвинувальний акт скерували до суду.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав народній депутатці запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,28 млн гривень. Згодом цю суму внесли.

Сама Тимошенко раніше заявляла, що проведені у партійному офісі обшуки були незаконними, а обвинувачення називала безпідставними.