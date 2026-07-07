Зеленський ввів санкції проти екснардепа Борислава Берези

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №587/2026 та №588/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних і секторальних санкцій.

Відповідні документи оприлюднено на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО, до санкційного списку увійшли 15 фізичних осіб, серед яких єдиним громадянином України став колишній народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

Щодо нього запроваджено санкції строком на десять років. Вони передбачають блокування активів, заборону на торговельні операції, участь у приватизації, виведення капіталу за межі України, а також здійснення операцій із державним майном і цінними паперами. Крім того, указом передбачено безстрокове позбавлення Борислава Берези державних нагород України.

Також санкції передбачають обмеження доступу з території України до медіаресурсів, пов'язаних з екснардепом, зокрема його Telegram- та YouTube-каналів, а також сторінки у Facebook.

У межах цього ж пакета санкції запровадили щодо 14 громадян Росії, серед яких російські пропагандисти Максим Калашніков, Ілля Туманов, Герман Садулаєв і депутатка Московської міської думи Марія Кисельова.

Обмеження також торкнулися восьми російських юридичних осіб, зокрема організації «Росія — країна можливостей» та «Спілки письменників Росії», а також їхніх осередків на тимчасово окупованих територіях України. Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних і транзитних операцій, а також заборону культурної, наукової та освітньої співпраці.

Окремим указом №587/2026 санкції застосовано до 42 громадян Росії та 30 юридичних осіб, які, за даними РНБО, забезпечують російський оборонно-промисловий комплекс обладнанням і комплектуючими для виробництва ракет. До списку, зокрема, увійшли центр «Буревісник» і компанія «КАМ-Інжиніринг».

Борислав Береза вже відреагував на рішення РНБО. Він заявив, що пов'язує запровадження санкцій зі своєю критикою чинної влади та антикорупційною діяльністю. Екснардеп також зазначив, що тепер перебуває під санкціями як Росії, так і України.