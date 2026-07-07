Колишньому окупаційному поліціянту повідомили підозру за катування жительки Нової Каховки

Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому працівнику окупаційної поліції, якого підозрюють у катуванні та сексуальному насильстві щодо жительки Нової Каховки під час російської окупації міста.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, 47-річний житель Нової Каховки під час окупації очолював так званий «ізолятор», а згодом виконував обов'язки командира комендантського взводу незаконно створеного окупаційною владою «Новокаховского городского отдєла паліциі».

Слідчі встановили, що у червні 2022 року підозрюваний разом із російськими військовими прийшов із обшуком до будинку 56-річної місцевої жительки. Під час обшуку він ударив жінку руків'ям пістолета по голові, після чого вона втратила свідомість.

Після цього потерпілу затримали та доставили до захопленої будівлі районного управління СБУ, де протягом кількох годин піддавали катуванням електричним струмом. За даними поліції, електроди під'єднували до пальців рук і ніг, мочок вух, а також до грудей, що правоохоронці кваліфікують як сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом.

Після катувань жінку незаконно утримували під вартою в неналежних умовах без достатнього харчування та місця для сну. За інформацією слідства, вона перебувала в ув'язненні до вересня 2022 року.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонської області Ігор Дем'янюк, підозрюваний діяв спільно з російськими військовослужбовцями, намагаючись отримати від потерпілої інформацію про її можливу співпрацю із Силами оборони України.

Чоловіку інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У Нацполіції зазначили, що підозру йому оголосили заочно. Раніше суд уже засудив його до 15 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Крім того, до суду скеровано ще один обвинувальний акт щодо нього за іншими статтями Кримінального кодексу України.