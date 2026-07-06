Ніхто не знає, як примусити Путіна до діалогу, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте відзначив покращення позицій України на полі бою та поглиблення негативних наслідків від атак по енергетичній та військовій інфраструктурі Росії, однак досі невідомо, як ще примусити диктатора РФ Володимира Путіна до мирних перемовин. Про це Рютте заявив під час пресконференції в Анкарі перед самітом лідерів країн-членів альянсу.

Він зауважив, що український президент готовий сісти за стіл переговорів з Путіним у будь-якому форматі для завершення війни, однак диктатор РФ відмовляється.

Рютте також високо оцінив дії адміністрації Сполучених Штатів за відкриття каналів комунікації з Кремлем, що "вивело ситуацію із глухого кута".

Генсек неодноразово повторив, що реальних важелів впливу на диктатора нема. За його словами, складно передбачити, що має статися, щоб примусити російського правителя сісти за стіл переговорів. Путін все ще готовий жертвувати 35 тис. солдатів на місяць, продовжуючи війну.

"Я думаю, що ніхто тут не може цього передбачити. Важко зазирнути в голову цього хлопця. Але ми бачимо, що його економіка перебуває у скрутному становищі. Україна завдає ударів вглиб РФ по життєво важливій енергетичній та оборонній промисловій інфраструктурі, і, звичайно, Україна демонструє дедалі кращі результати на полі бою", — заявив він.

Як очікується, 7-8 липня у столиці Туреччини, Анкарі, відбудеться саміт лідерів країн-членів альянсу. На захід, зокрема, прибуде президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв ForUA, саміт НАТО в Анкарі стане для Дональда Трампа своєрідною демонстрацією єдності Альянсу та масштабного переозброєння країн-членів. Організатори прагнуть не лише зберегти підтримку США, а й показати американському президенту, що його вимоги щодо збільшення оборонних витрат уже дають результат.