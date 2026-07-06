Вімблдону-2026: Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу

Українська тенісистка Марта Костюк уперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. У матчі четвертого кола вона у двох сетах перемогла американку Ешлін Крюгер. Про це повідомляє «Суспільне Спорт».

У матчі 1/8 фіналу Марта Костюк здолала американську тенісистку Ешлін Крюгер, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Поєдинок завершився перемогою українки у двох сетах — 6:4, 6:4.

Завдяки цьому успіху Костюк продовжила свою безпрограшну серію у матчах проти американських тенісисток у 2026 році — тепер вона налічує дев’ять перемог у дев’яти зустрічах.

Крім того, українка перервала 11-матчеву переможну серію Крюгер.

Для Марти Костюк це третій у кар’єрі вихід до чвертьфіналу турнірів Grand Slam.

Раніше вона доходила до цієї стадії на Australian Open-2024 та Ролан Гаррос-2026, а тепер уперше зробила це і на Вімблдоні.

Також Костюк стала лише другою українською тенісисткою, яка змогла дістатися чвертьфіналу Вімблдону. Раніше це тричі вдавалося Еліні Світоліній — у 2019, 2023 та 2024 роках.

За вихід до півфіналу Марта Костюк зіграє з переможницею матчу між італійкою Жасмін Паоліні та представницею Філіппін Александрою Еалою.

Перед матчем 1/8 фіналу Марта Костюк уперше в кар’єрі пробилася до четвертого кола Вімблдону.

У третьому раунді українська тенісистка у трьох сетах перемогла колишню восьму ракетку світу Емму Наварро — 6:2, 4:6, 6:1, уперше подолавши цю стадію на трав’яному турнірі Grand Slam.