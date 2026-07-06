Тягач, що простоює через зношеність, коштує перевізнику грошей щодня, поки конкуренти беруть нові замовлення. Купити вантажівку за повну вартість одразу можуть не всі компанії, тому лізинг вантажівок стає логічним рішенням для оновлення автопарку. У статті розберемо, як працює ця послуга та чим вона вигідна для транспортного бізнесу.

Чому перевізники обирають лізинг замість купівлі

Купівля вантажного транспорту за власні кошти вимагає одноразового вилучення великої суми з обороту. Для логістичної компанії це означає менше грошей на паливо, ремонт чи зарплати водіям саме тоді, коли потрібно виконувати рейси.

Серед головних переваг лізингу:

менше навантаження на обігові кошти порівняно з повною купівлею;

можливість підібрати графік платежів під сезонність перевезень;

відсутність необхідності шукати додаткову заставу;

збереження ресурсу для розвитку інших напрямків бізнесу.

Перевізник вносить аванс, зазвичай від 20% вартості техніки, і одразу отримує транспорт у роботу. Авто вже працює і приносить прибуток, поки компанія поступово розраховується за договором.

Як лізинг вантажних автомобілів допомагає перевізникам зростати

Для транспортного бізнесу важливо не просто придбати нову техніку, а забезпечити стабільне виконання замовлень і можливість розширювати діяльність. Чим більше справних автомобілів працює на маршрутах, тим більше рейсів може виконати компанія.

Вантажні автомобілі в лізинг часто обирають перевізники, які планують оновлювати автопарк, виходити на нові маршрути або збільшувати обсяги перевезень без значного фінансового навантаження.

Лізинг допомагає швидше вводити техніку в експлуатацію, прогнозувати витрати на кілька років вперед та зберігати частину обігових коштів для розвитку бізнесу. У результаті компанія отримує необхідний транспорт й інструмент для підвищення конкурентоспроможності.

Як отримати транспорт для комерційних рейсів

Оформлення вантажних автомобілів в лізинг проходить за простою схемою:

компанія обирає модель у будь-якого дилера;

подає заявку та необхідний пакет документів;

укладає договір та сплачує авансовий платіж і адміністративну комісію;

отримує транспорт у користування.

OTP Leasing пропонує індивідуальний підхід до кожного бізнесу, гнучкість у прийнятті рішень та можливість враховувати специфіку перевезень при формуванні графіка платежів. Клієнти також отримують консультаційну підтримку та прозорі умови співпраці. Послуга доступна тільки юридичним особам та ФОП.

Якщо ваша компанія планує розширити автопарк, варто розглянути вантажівки в лізинг від OTP Leasing. Це дає змогу швидко залучити потрібний транспорт до роботи без значного навантаження на обігові кошти. Так водії зможуть працювати на сучасній техніці вже найближчим часом, а бізнес — розвивати перевезення без різкого навантаження на бюджет.