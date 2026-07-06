США відправлять додатковий контингент до Польщі

Заплановане розгортання у Польщі додаткових 5 тисяч американських військових очікується протягом трьох місяців.

В наступні місяці до Польщі прибуде 5 000 американських військовослужбовців, а загальна чисельність солдат США в країні сягне 11 000, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький, який повернувся з переговорів з Пентагоном, заявив, що Вашингтон розцінює Варшаву як зразкового союзника.

"Я неодноразово чув з американської сторони, що Польща є зразковим союзником Сполучених Штатів. Це було підтверджено в моїх розмовах, зокрема під час зустрічі з головним стратегом Пентагону Елбріджем Колбі. Отже, американо-польська співпраця виглядає перспективною в найближчі роки", – заявив Гродецький.

Польща веде переговори зі США щодо створення постійної бази американських військ в країні. Остаточне рішення ухвалять протягом 6-12 місяців. Зустріч президентів Дональда Трампа та Кароля Навроцького з цього питання запланована на найближчі місяці.

Фото: militarytimes.com.