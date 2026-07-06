Єврокомісія хоче реформувати процес розширення ЄС

Єврокомісія готує пропозиції щодо реформування процесу розширення ЄС, щоб підтвердити свою роль у дебатах, які дедалі більше формуються державами-членами, оскільки Чорногорія наближається до фінішної прямої вступу до блоку.

Протягом останніх тижнів держави-члени висунули низку позиційних документів, в яких висловлюються ідеї щодо реформування процесу приєднання до блоку. П'ять із шести країн-засновниць ЄС запропонували посилити наявні гарантії, щоб запобігти відступу від демократії та порушенням верховенства права, а Німеччина та Франція також висунули ідеї щодо поступової інтеграції країн-кандидатів до повноправного членства, повідомляє Euronews.

Зараз країни ЄС готуються до стратегічних дебатів щодо реформування процесу вступу на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні. Напередодні саміту Комісія планує представити пропозиції, які допоможуть їй повернути ініціативу у дискусії про розширення.

"Ми побачили внески з цього питання від кількох держав-членів. Комісія також працює над цим питанням. Ми з нетерпінням чекаємо на майбутнє стратегічне обговорення розширення та реформ на засіданні Європейської ради у жовтні цього року", – сказав речник Комісії.

Брюссель розглядає пропозиції щодо гарантій, спрямованих на запобігання відступу від демократії з боку нових держав-членів після завершення процесу вступу.

Мета полягає в тому, щоб уникнути перекладання тягаря дискусії на Чорногорію. Оскільки кілька тижнів тому розпочалася розробка договору про вступ Чорногорії до ЄС, країна ризикує стати випробувальним майданчиком для того, як виглядатимуть майбутні вступи.

"Якщо ви зробите це з Чорногорією, може виглядати так, ніби їх покарають, бо вони добре працювали. Тягар не може повністю лежати на Чорногорії; це має бути справедливий процес", – сказав посадовець ЄС.

З початку минулого року ЄК мала представити свої погляди на політику розширення. Однак представлення цього бачення було відкладено після того, як заявка України на вступ значно ускладнила ситуацію. Процедура залишається особливо делікатною серед європейських столиць, оскільки впливає на розподіл влади та грошей всередині блоку.

Цей момент особливо делікатний напередодні вирішальних президентських виборів у Франції наступного року, на яких може перемогти кандидат від ультраправої партії "Національне об’єднання".

Жордан Барделла, один із головних претендентів на перемогу, у кількох нещодавніх інтерв'ю категорично виступив проти вступу України до ЄС.

Фото: initiative-quorum.org.