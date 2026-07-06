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Трамп шукає спосіб захоплення Гренландії

Трамп шукає спосіб захоплення Гренландії

Взяття Гренландії під контроль США наразі є єдиним способом усунути довгострокові ризики для безпеки, пов’язані з цим покритим льодом островом, що належить Данії.

Президент США Дональд Трамп раніше відкрито погрожував захопити цей стратегічно важливий арктичний острів, чим не лише відштовхнув Данію – партнера по НАТО, а й породив сумніви щодо згуртованості найбільшого у світі військового Альянсу та взаємної лояльності в його лавах, повідомляє dpa.

Він обґрунтував це тим, що територія, яка належить Данії, інакше не буде захищена від Росії та Китаю і тому становить загрозу для інтересів безпеки США.

"Ми й досі вважаємо, що це найкращий спосіб задовольнити оборонні потреби НАТО щодо Гренландії", – сказав він.

За його словами, розглядаються й інші варіанти, хоча він не уточнив, які саме.

Американський високопосадовець вказав на інтенсивну військово-морську активність у регіоні навколо Гренландії та зазначив, що Трамп шукає рішення, яке буде актуальним і після закінчення його президентського терміну.

"І на цей час єдине рішення, яке ми знайшли щодо того, як вирішити цю проблему, – це приєднання Гренландії до Сполучених Штатів", – додав посадовець.

Фото: wikipedia.org.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАДаніяТрампГренландія
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