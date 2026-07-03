Масований обстріл Києва: 30 загиблих, 99 поранених, 10 людей зникли безвісти

Кількість травмованих внаслідок російської атаки на Київ в ніч на четвер сягнула 99, загиблих 30.

"Масований обстріл у ніч на 2 липня спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, об’єктів цивільної інфраструктури й інших споруд на 40 локаціях міста… Найбільше уражень – у Дарницькому районі: пошкоджені дві багатоповерхівки та 8 приватних будинків", – повідомляє ДСНС.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбирають будівельні конструкції на трьох локаціях. В Оболонському районі ліквідували пожежу складських будівель.

Психологи ДСНС надали допомогу 201 людині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зв'язок у Києві не виходять 10 мешканців.

"Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв'язок. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно", – зазначив він.

Фото: ДСНС.