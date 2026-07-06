Депутати масово купують авто за мільйони поки триває війна

У 2026 році 16 народних депутатів подали декларації про придбання нових автомобілів. Серед покупок — як бюджетні моделі, так і преміальні машини вартістю у кілька мільйонів гривень.

Найдорожче авто задекларував народний депутат Юрій Шаповалов із депутатської групи «За майбутнє». Він придбав ZEEKR 9X Ultra 2026 року випуску за 5,7 млн грн. Видання називає цю модель «китайським Rolls-Royce», повідомляє OBOZ.UA з посиланням на дані декларацій.

Однією з найдешевших покупок став Nissan X-Trail 2008 року, який народний депутат Микола Стефанчук придбав за 300 тис. грн.

Серед інших дорогих придбань — BMW i7 xDrive60 2024 року, який задекларував народний депутат Сергій Тарута. Вартість автомобіля становить 4,8 млн грн. Також Валерій Божик придбав Volkswagen Touareg 2026 року приблизно за 3,6 млн грн.

Народна депутатка Марина Нікітіна задекларувала купівлю Volvo XC40 2025 року випуску, вартість якого перевищує 2 млн грн.

У матеріалі також зазначається, що частина парламентарів користується автомобілями, оформленими на родичів або компанії, через що такі покупки не завжди відображаються як зміни в майновому стані.

За даними видання, найчастіше депутати купували автомобілі брендів Volvo та Toyota. Крім того, один із парламентарів задекларував придбання катера Tracker Targa V17.

Аналітики також звернули увагу, що у 2026 році кількість таких покупок серед народних депутатів зросла порівняно з попереднім роком.

Як повідомляло раніше ForUa, продукти в Україні різко подорожчають найближчим часом.