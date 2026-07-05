У Путіна відреагували на запрошення Зеленського зустрітися у Костянтинівці

У Кремлі заявили про готовність прийняти президента України Володимира Зеленського у Москві після того, як український лідер запропонував Володимиру Путіну приїхати до Костянтинівки Донецької області. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Напередодні у Росії заявили про захоплення Костянтинівки, проте Україна спростовує цю інформацію.

Зеленський припустив, що глава РФ може приїхати до міста на мирні переговори, якщо воно справді перебуває під російським контролем.

Коментуючи ситуацію, Зеленський заявив:

"Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів".

У відповідь на цю пропозицію речник Кремля наголосив:

"Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його у Москві. Все-таки столицею РФ є Москва, а не Костянтинівка".

Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що заяви про окупацію міста не відповідають дійсності. За даними автоматизованої системи Центру оперативного керування ЗСУ "Дзвін" та системи DELTA, Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони.