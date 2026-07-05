Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої привітав його та всіх американців із Днем незалежності США, а також обговорив ситуацію на фронті. Він написав про це в соцмережах.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "Джавелінів" і "Петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості позиції США у питанні припинення бойових дій.

"Звісно, ми з президентом Трампом обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", — заявив глава держави.

Наостанок Зеленський подякував США за підтримку та побажав країні подальшого процвітання й успіхів.

Раніше про розмову між президентами розповів журналіст Axios Барак Равід.

Крім того, Зеленський публічно привітав Сполучені Штати Америки із 250-ю річницею проголошення незалежності.

"Сьогодні 250 років одній з найбільш яскравих, сильних і впливових людських мрій — американській мрії про свою власну незалежну, вільну, багату країну, яка захищає свободу людей, віру і прагнення до щастя", — зазначив він.