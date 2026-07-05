У Хусті суд відправив за ґрати відразу трьох переправників ухилянтів

У Закарпатській області засудили до реальних строків ув’язнення трьох осіб, які переправляли військовозобов'язаних за кордон. Про це у Телеграмі повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«За публічного обвинувачення прокурорів Хустської окружної прокуратури суд визнав винними трьох жителів селища Вишково, які незаконно переправляли чоловіків через державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, фігуранти знаходили клієнтів через інтернет та пропонували виїзд до ЄС «усього за 400 доларів з людини». Їх затримали у серпні 2025 року під час супроводження п’ятьох чоловіків до держкордону.

Прокурор довів, що засуджені зустрічали чоловіків на Закарпатті, супроводжували до прикордонної смуги та координували маршрут.

Допитані у суді військовозобов’язані розповіли, що перед цим кілька днів жили в готелях Хуста. Потім їх уночі перевозили автомобілями, а на одному з етапів навіть переправили через річку на надувному човні. Провідники попереджали про можливу появу дронів і наказували ховатися в кущах.

Обвинувачені своєї вини не визнали, наполягаючи, що лише «допомагали знайомому сховатися» та «не знали про наміри незаконно перетнути кордон». Проте докази підтвердили їхню вину.

За вироком Хустського районного суду двох обвинувачених визнано винними в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого з корисливих мотивів. Їх засуджено на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стосовно третього засудженого прокуратура оскаржуватиме вирок у частині перекваліфікації його дій та призначення йому покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі.

До набуття вироком чинності всі засуджені перебуватимуть під вартою.