Українські бойові дрони виходять на експорт: першим замовником стали Збройні сили США

Україна вперше офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних авіаційних комплексів. Державна служба експортного контролю видала дозвіл на постачання партії ударних дронів F10 українського виробництва для потреб Збройних сил США.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на компанію F-Drones.

У компанії розповіли, що 1 липня Державна служба експортного контролю України видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10. Відповідне рішення ухвалили на підставі висновку Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

У F-Drones наголосили, що це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем для потреб американських військових. Крім того, вперше видано дозвіл саме на постачання готових українських безпілотних авіаційних комплексів, а не окремих технологій, комплектуючих чи компонентів.

За даними компанії, отриманий дозвіл дає змогу виконати контракт у межах програми Міністерства оборони США Drone Dominance.

У F-Drones також повідомили, що в лютому американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію українського виробника у США, взяла участь у першому етапі програми Gauntlet I на військовій базі Форт-Беннінг у штаті Джорджія.

Безпілотний комплекс F10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов до числа 11 переможців і отримав контракт на постачання двох тисяч безпілотників для Міністерства оборони США. Компанію також відібрали до наступного етапу програми.

«Ми раді, що Україна відкриває можливості для експорту дронів. Це стратегічно важливий крок для всієї оборонної індустрії. Експорт – це інструмент масштабування виробництва, залучення інвестицій, розвитку технологій, підвищення стандартів якості та посилення міжнародної кооперації. Це не означає "менше для фронту". Навпаки, сильніша індустрія означає сильніші Збройні сили. Експорт сьогодні – це сила українського війська завтра», – заявив генеральний директор F-Drones Стас Хутор.

У компанії зазначили, що дозвіл на експорт був виданий ще до набрання чинності новими рішеннями Кабінету Міністрів щодо спрощення експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану.

Раніше уряд запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Частину коштів від таких контрактів спрямовуватимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.