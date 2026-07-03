Україна довела здатність завдавати ударів майже по будь-якій точці РФ, – Axios

Українські Сили оборони суттєво розширили свої можливості для нанесення далекобійних ударів, через що безпечних районів у Росії стає дедалі менше. Про це повідомляє Axios, аналізуючи останні українські операції по військових і стратегічних об'єктах РФ.

За даними видання, Україна системно завдає ударів по російській військовій та промисловій інфраструктурі. Під атаками опиняються нафтопереробні підприємства, оборонні заводи, військові колони та стратегічна авіація. Такі операції вже впливають на російську логістику та забезпечення.

Журналісти зазначають, що за час повномасштабної війни українські військові значно вдосконалили як озброєння, так і тактику їх застосування. Одним із прикладів називають використання ракет "Фламінго", які нещодавно успішно уразили низку цілей, зокрема підприємство "Титан-Баррикади", де виробляється артилерійське озброєння для російської армії.

Окремо видання згадує спецоперацію "Павутина", проведену торік. У її межах Україна завдала удару по російській стратегічній авіації, використавши безпілотники, які були таємно доставлені на територію РФ у вантажному транспорті.

Як зазначає Axios, нині Україна дедалі більше спирається на безпілотники власного виробництва та модернізовані ракетні системи. Це дає змогу завдавати ударів не лише поблизу кордону, а й по об'єктах у Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених регіонах Росії.

Видання також посилається на дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у якому зазначається, що у 2026 році Україна значно активізувала кампанію ударів по російській території. Застосовуючи засоби ближньої, середньої та великої дальності, українські військові прагнуть порушити логістику, постачання та функціонування військової інфраструктури противника.

Аналітики CSIS характеризують таку тактику як сучасний варіант повітряної кампанії з ізоляції району бойових дій. На відміну від класичних операцій, головну роль у ній відіграють не бойові літаки, а безпілотники та високоточні ракети.

У тому ж дослідженні наголошується, що від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія, за оцінками експертів, втратила близько 1,4 мільйона військових убитими та пораненими.