Британський уряд закликали заборонити показ російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»

Група депутатів парламенту Великої Британії закликала уряд домогтися вилучення російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь» зі стрімінгових платформ. Причиною стала поява нових сезонів мультфільму на міжнародних сервісах, зокрема Netflix.

Про це повідомляє The Guardian.

Відкритий лист на адресу міністерки культури Великої Британії Лізи Ненді підписали 50 парламентарів від шести політичних партій. Автори звернення висловили занепокоєння тим, що окремі епізоди мультсеріалу містять елементи, які, на їхню думку, можуть популяризувати радянську військову символіку серед дитячої аудиторії.

Поштовхом до звернення стало рішення Netflix придбати права на показ двох нових сезонів «Маші та Ведмедя» та розширити ліцензію на трансляцію більш ніж у 100 країнах світу, зокрема через британський сервіс ITVX. На платформі Netflix мультсеріал доступний уже понад десять років.

У листі депутати згадують два епізоди, які викликали найбільше запитань. В одному з них головна героїня з'являється у шоломі танкіста, в іншому — у кашкеті, який, на думку авторів звернення, нагадує головний убір співробітників НКВС. Парламентарі вважають, що такі образи сприяють нормалізації радянської військової символіки для мільйонів дітей у різних країнах світу.

Свою позицію автори листа підкріплюють оцінками українського Центру протидії дезінформації. Там раніше заявляли, що «Маша та Ведмідь» є інструментом російської «м'якої сили», через який, зокрема, можуть популяризуватися радянські символи та мілітарна тематика. Аналогічну оцінку мультсеріалу нещодавно висловив і міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який назвав проєкт частиною кремлівської «м'якої сили».

Водночас російська анімаційна студія Animaccord, яка створила мультсеріал, відкидає всі звинувачення. Представниця компанії Мелані Бонвічіно назвала їх неправдивими та наклепницькими. Вона також заявила, що студія ніколи не отримувала державного фінансування від російської влади.