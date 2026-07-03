Клініка «Оберіг» зазнала пошкоджень під час нічної ракетної атаки

Унаслідок російської ракетної атаки в ніч на 2 липня пошкоджень зазнали обидва корпуси київської клініки «Оберіг». Попри руйнування, медзаклад продовжує працювати у звичайному режимі.

Про це повідомили в самій клініці.

За інформацією медзакладу, в обох корпусах вибуховою хвилею пошкоджено вікна та скління.

Найбільших руйнувань зазнав корпус «Г». Там зруйновано вхідну групу, пошкоджено фасад і внутрішні стіни верхніх поверхів. У клініці зазначили, що уламки касетних боєприпасів пробили стіни будівлі наскрізь.

Крім того, уламки перебили газову трубу на фасаді. Завдяки оперативним діям інженерів подачу газу вдалося негайно перекрити, що дозволило уникнути тяжчих наслідків.

Під час повітряної атаки всі пацієнти перебували в укритті на мінус третьому поверсі. У клініці повідомили, що серед пацієнтів і персоналу постраждалих немає.

Наразі медзаклад працює у штатному режимі та продовжує надавати медичну допомогу.