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Суспiльство

Міноборони обіцяє найближчим часом представити реформу ТЦК

Міноборони обіцяє найближчим часом представити реформу ТЦК

Заступник міністра оборони Василь Шкураков оголосив про проведення комплексної перевірки Одеського та Миколаївського ТЦК.

"Щодо телефонів: це неприпустимо. Так, ми реагуємо на ці питання. Одне з них, що порушують законне право людини. Всі випадки забирання телефонів або приниження гідності ми вивчаємо. Сьогодні вже прийнято рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК – комплексна перевірка цих двох органів", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про Уманський ТЦК, заступник міністра зазначив, що там також тривають роботи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні керівник ТЦК переведений на іншу роботу. Всі проблемні випадки, які виникають, ми вивчаємо", – додав Шкураков.

За його словами, ведеться реєстр звернень від народних депутатів, а також інших організацій.

Реформа щодо ТЦК готується і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду.

"Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом готується представлення її на уряді", – сказав він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МіноборонимобілізаціяТЦК
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