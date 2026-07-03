Міноборони обіцяє найближчим часом представити реформу ТЦК

Заступник міністра оборони Василь Шкураков оголосив про проведення комплексної перевірки Одеського та Миколаївського ТЦК.

"Щодо телефонів: це неприпустимо. Так, ми реагуємо на ці питання. Одне з них, що порушують законне право людини. Всі випадки забирання телефонів або приниження гідності ми вивчаємо. Сьогодні вже прийнято рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК – комплексна перевірка цих двох органів", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про Уманський ТЦК, заступник міністра зазначив, що там також тривають роботи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні керівник ТЦК переведений на іншу роботу. Всі проблемні випадки, які виникають, ми вивчаємо", – додав Шкураков.

За його словами, ведеться реєстр звернень від народних депутатів, а також інших організацій.

Реформа щодо ТЦК готується і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду.

"Реформа буде. Вона готується. Найближчим часом готується представлення її на уряді", – сказав він.

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