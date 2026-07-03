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Війна

СБУ «випише квиток до Гааги» начальнику генштабу рф Герасимову

СБУ «випише квиток до Гааги» начальнику генштабу рф Герасимову

СБУ та Офіс генпрокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів проти генерала армії рф Валерія Герасимова – начальника генерального штабу збройних сил росії.

Посадовець безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи повітряну атаку рф по Києву та області 2 липня цього року, повідомляє СБУ.

Унаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені цивільні мешканці. Також зруйновано або пошкоджено багатоквартирні будинки, помешкання приватного сектору та соціальні об’єкти. 

У більшості випадків ворог атакує столицю України та інші міста нашої держави ракетами типу «Х», «Кинджал», «Калібр», «Іскандер», «Циркон» та ударними дронами дальнього радіусу дії типу «Шахед/Герань». 

За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання рф займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів. 

Масштабні обстріли росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року. 

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяСБУУкраїнавійнаГерасимовокупанти
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