Крим на межі колапсу: ЗСУ загнали Росію в логістичний кут

Повністю ізолювати тимчасово окупований Крим від російської логістики поки що не вдалося, однак Сили оборони України суттєво ускладнили забезпечення військового угруповання РФ на півострові. Наразі єдиним відносно стабільним маршрутом постачання для окупантів залишається Керченський міст, повідомили у Представництві президента України в Автономній Республіці Крим.

У відомстві зазначають, що українські військові системно завдають ударів по паливній інфраструктурі, енергетичних об'єктах та логістичних вузлах російських військ. Внаслідок цього окупаційна влада була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації.

За інформацією Представництва президента, на півострові вже фіксують дефіцит пального, черги на автозаправках, посилення перевірок на дорогах, перебої з електропостачанням, проблеми з громадським транспортом та появу нелегального ринку пального.

У відомстві наголошують, що більшість альтернативних маршрутів постачання Росії вже суттєво обмежені. Сухопутна траса через окуповані території півдня України перебуває під постійним вогневим контролем ЗСУ. Морська логістика втратила ефективність після ураження автомобільних поромів у порту "Кавказ" та значних втрат Чорноморського флоту РФ. Крім того, пошкодження мостів через Північнокримський канал ускладнили залізничні перевезення.

У таких умовах Керченський міст фактично залишається основною транспортною артерією для забезпечення окупаційних сил. Водночас його можливості обмежені через пошкодження, яких міст зазнав унаслідок атак у 2022, 2023 та 2025 роках.

У Представництві зазначають, що через ризики для конструкції російські залізничники не пропускають через міст потяги з паливними цистернами. Це суттєво ускладнює постачання нафтопродуктів як для військових, так і для цивільної інфраструктури Криму.

На цьому тлі Росія вже почала імпортувати бензин з Індії, щоб компенсувати дефіцит пального, який виник після українських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними джерел, до РФ уже прямують щонайменше два танкери із загальним вантажем близько 60 тисяч тонн бензину.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що російська влада зараз концентрує наявні запаси пального насамперед у Москві, тоді як інші регіони дедалі гостріше відчувають нестачу пального. За його словами, це вже викликає паніку серед населення та численні скарги в російських соцмережах.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль поступово втрачає контроль над Кримом.